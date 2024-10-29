Sadece Sivas ve Tokat’ta bulunuyor! Tansiyon, şeker ve böbrek sağlığına iyi geliyor

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Tokat ve Sivas'ın yüksek rakımlı bölgelerinde yetişen üvez meyvesi, kış aylarının vazgeçilmez sağlık kaynaklarından biri. Şeker, tansiyon ve böbrek rahatsızlıklarına karşı etkili olduğu düşünülen bu doğal meyve, pazarlarda yerini aldı. Tokat'ta "üvez" olarak bilinen meyve, karanlık ortamlarda olgunlaşarak karardıktan sonra tüketiliyor. Müşterilerden Şengül Mısırlıoğlu, çocukluk anılarında üvezin aile sofralarının vazgeçilmezi olduğunu belirtiyor.

Fotoğraflar: AA TANSİYON VE ŞEKERE İYİ GELEN DOĞAL ŞİFA Sivas ve Tokat'ın yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen, halk arasında "vez" veya "üvez" olarak bilinen meyve, sağlıklı beslenmeye önem verenlerin ilgisini çekiyor. İki yılda bir meyve veren üvez ağacı, kış pazarlarında tezgahları süslemeye başladı. Şeker, tansiyon ve böbrek sağlığına iyi geldiği bilinen bu şifalı meyve, özellikle soğuk kış aylarında ilgi görüyor.