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Sadece Sivas ve Tokat'ta bulunuyor! Tansiyon, şeker ve böbrek sağlığına iyi geliyor

İç Anadolu’nun yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen üvez meyvesi, sağlığa faydalı etkileriyle dikkat çekiyor. Sivas ve Tokat’ın kırsal bölgelerinde yetişen bu meyve, özellikle tansiyon, şeker ve böbrek rahatsızlıklarına karşı etkili olmasıyla biliniyor. Yerel halk arasında “vez” veya “üvez” olarak adlandırılan meyve, olgunlaşıp karardıktan sonra tüketiliyor. 30 yıllık pazarcı Ahmet Şarkışla, meyvenin karanlık bir ortamda olgunlaşmasının önemine dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 19:34 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 19:34
Sadece Sivas ve Tokat’ta bulunuyor! Tansiyon, şeker ve böbrek sağlığına iyi geliyor

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Tokat ve Sivas'ın yüksek rakımlı bölgelerinde yetişen üvez meyvesi, kış aylarının vazgeçilmez sağlık kaynaklarından biri. Şeker, tansiyon ve böbrek rahatsızlıklarına karşı etkili olduğu düşünülen bu doğal meyve, pazarlarda yerini aldı. Tokat'ta "üvez" olarak bilinen meyve, karanlık ortamlarda olgunlaşarak karardıktan sonra tüketiliyor. Müşterilerden Şengül Mısırlıoğlu, çocukluk anılarında üvezin aile sofralarının vazgeçilmezi olduğunu belirtiyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

TANSİYON VE ŞEKERE İYİ GELEN DOĞAL ŞİFA

Sivas ve Tokat'ın yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen, halk arasında "vez" veya "üvez" olarak bilinen meyve, sağlıklı beslenmeye önem verenlerin ilgisini çekiyor. İki yılda bir meyve veren üvez ağacı, kış pazarlarında tezgahları süslemeye başladı. Şeker, tansiyon ve böbrek sağlığına iyi geldiği bilinen bu şifalı meyve, özellikle soğuk kış aylarında ilgi görüyor.

Üvez meyvesi, sarı ya da turuncu renkte dalından koparılır ve karanlık odalarda olgunlaşıp karardıktan sonra tüketilir. Satıcılar, meyvenin olgunlaştığında tam olarak lezzetini bulduğunu ve bu haliyle şifasının arttığını belirtiyor. Sivas'ta 30 yıldır pazarcılık yapan Ahmet Şarkışla, "Üvez meyvesini bekletmeden tüketmek doğru değil, karardıktan sonra yenmesi faydalıdır" diyerek doğru tüketim şekline dikkat çekiyor.

SAĞLIK AÇISINDAN ÜVEZ MEYVESİNİN FAYDALARI

Üvez meyvesinin doğal olarak yetiştiği bu bölgelerde, meyveye olan ilgi çocukluk yıllarına dayanıyor. Tokat'ta "üvez" olarak adlandırılan bu meyve, şeker hastalığına, tansiyon problemlerine ve böbrek sağlığına olumlu etkileriyle biliniyor.

Müşterilerden Şengül Mısırlıoğlu, "Çocukken karanlık odalarda üvez meyvesinin olgunlaşmasını beklerdik, sonra ailecek tüketirdik" diyerek meyvenin nostaljik değerine vurgu yapıyor.

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