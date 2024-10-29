Mutfağınızda yaptığınız bu hata mikropları davet ediyor! Kullandığınız bezi sakın böyle asmayın

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Mutfakta temizlik sırasında sıkça kullanılan bezlerin doğru bir şekilde muhafaza edilmemesi ciddi sağlık risklerine yol açabilir. Lavabonun veya musluğun üzerine asılan bezler, mikrop ve bakteri yuvası haline gelebilir.

Fotoğraflar: Takvim foto arşivi BEZLERİN YANLIŞ KULLANIMI TEHLİKE SAÇIYOR Temizlikten sonra bezleri kurutmak için çoğu insan musluğun üzerine asmayı tercih ediyor. Ancak bu alışkanlık, musluk açıklığı ve kulplara patojenlerin taşınmasına neden olabilir. Musluk açıldığında bu bakteriler su akışıyla bulaşıp, kullanılan bardak ya da kaplara taşınabilir. Aynı zamanda, musluğu elledikten sonra farkında olmadan göz, burun veya ağıza temas ederek mikroplar vücuda alınabilir.