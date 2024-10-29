Mutfağınızda yaptığınız bu hata mikropları davet ediyor! Kullandığınız bezi sakın böyle asmayın

Mutfakta temizlik sırasında sıkça kullanılan bezlerin doğru bir şekilde muhafaza edilmemesi ciddi sağlık risklerine yol açabilir. Lavabonun veya musluğun üzerine asılan bezler, mikrop ve bakteri yuvası haline gelebilir.
Mutfakta temizlik sırasında sıkça kullanılan bezlerin doğru bir şekilde muhafaza edilmemesi ciddi sağlık risklerine yol açabilir. Lavabonun veya musluğun üzerine asılan bezler, mikrop ve bakteri yuvası haline gelebilir.
BEZLERİN YANLIŞ KULLANIMI TEHLİKE SAÇIYOR
Temizlikten sonra bezleri kurutmak için çoğu insan musluğun üzerine asmayı tercih ediyor. Ancak bu alışkanlık, musluk açıklığı ve kulplara patojenlerin taşınmasına neden olabilir. Musluk açıldığında bu bakteriler su akışıyla bulaşıp, kullanılan bardak ya da kaplara taşınabilir. Aynı zamanda, musluğu elledikten sonra farkında olmadan göz, burun veya ağıza temas ederek mikroplar vücuda alınabilir.
YANLIŞ KURUTMA YÖNTEMLERİ
Lavabonun kenarına ya da mutfak dolabının kapağına bırakılan ıslak bezler de musluk üzerindekiler kadar tehlikelidir. Bezlerin veya mutfak havlularının katlanarak kancalara asılması da yeterli kuruma sağlamadığı için bakteri ve mantar üremesine elverişli bir ortam oluşturur.
DOĞRU KURUTMA YÖNTEMİ
Bezlerin sağlıklı bir şekilde muhafaza edilebilmesi için iyi hava sirkülasyonu olan alanlara asılması tavsiye edilir. Kullanımdan sonra fazla nemi sıkarak uzaklaştırmak, bezlerin daha hızlı kurumasına yardımcı olur. Bezlerin tamamen yayılarak asılması, nemin buharlaşmasını hızlandırır. Pantolon askısına serilerek havadar bir yere asmak da etkili bir çözüm olarak önerilmektedir.