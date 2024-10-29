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Meşhur Dubai çikolatasını bulan kadın itiraf etti! Meğer ilham kaynağı herkesin bayıla bayıla yediği o Türk lezzetiymiş

2021’de kurulan Dubai merkezli butik çikolata markasının arkasındaki isim Sarah Hamouda, yabancı bir gazeteye yaptığı açıklamada, çikolatalarının baklavadan esinlendiğini söyledi. Sosyal medyada viral olan bu lezzetin yoğun ilgi görmesiyle, üretimi genişletip 10 kişilik bir ekip kurduklarını da ifade etti.

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 23:39 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 23:39
Meşhur Dubai çikolatasını bulan kadın itiraf etti! Meğer ilham kaynağı herkesin bayıla bayıla yediği o Türk lezzetiymiş

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Dubai'nin viral çikolatasının yaratıcısı Sarah Hamouda hamilelik sırasında yaşadığı tatlı krizlerinden ilham alarak bu çikolatayı geliştirdiğini açıkladı. Hamouda, başlangıçta eşiyle evde denediği bu tarifin kısa sürede küresel bir trende dönüşeceğini hiç beklemediğini belirtti.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

DUBAİ ÇİKOLATASI TARİFİNİ BULAN KADINDAN FLAŞ İTİRAF

Son günlerin popüler lezzeti Dubai çikolatasının yaratıcısı Sarah Hamouda, çikolatasını tasarlarken esinlendiği lezzet hakkında ilginç bir açıklama yaptı.

Sarah Hamouda eşi ve kızıSarah Hamouda eşi ve kızı

"BAKLAVADAN İLHAM ALDIM"

Hamoud geçtiğimiz haziran ayında verdiği bir röportajda, başlangıçta bu çikolatayı eşiyle birlikte evde yapmaya başladığını belirtti. Bugün ise 10 kişilik bir ekiple kiraladıkları bir mutfakta bu özel tarifi ürettiklerini paylaştı. Muhabirin tadı baklavaya benzetmesi üzerine Hamouda, esin kaynağının gerçekten baklava olduğunu itiraf etti.

DUBAİ ÇİKOLATASI TARİFİ

Evde denemek isteyenler için işte basit bir Dubai çikolatası tarifi... 🍫

MALZEMELER

200 gram bitter çikolata

100 gram sütlü çikolata

50 gram beyaz çikolata

1 yemek kaşığı gül suyu 🌸

1/2 çay kaşığı toz safran (isteğe bağlı)

50 gram öğütülmüş antep fıstığı veya badem 🥜

Bir tutam deniz tuzu 🧂

HAZIRLIK AŞAMALARI

Çikolataları Eritin: Bitter ve sütlü çikolatayı benmari usulü eritin ve pürüzsüz olana kadar karıştırın. 🔥

Gül Suyu ve Safran: Eritilmiş çikolataya gül suyunu ve isteğe bağlı safranı ekleyin, iyice karıştırın.

Kalıp Hazırlığı: Karışımı yağlı kağıt serili bir kalıba dökün. Beyaz çikolatayı da eritin ve karışımın üzerine gezdirip desen oluşturun. 🎨

Süsleme: Çikolata henüz sıcakken, üzerine öğütülmüş fıstık veya badem serpiştirin ve deniz tuzu ekleyin.

Soğutma: Buzdolabında 1-2 saat bekletin. ❄️

Kesme ve Servis: Soğuyup sertleşen çikolatayı dilimleyerek servis edin. 🍽️

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