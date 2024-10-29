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Estetik doktoru, hastane devralmak istedi, hayatının şokunu yaşadı

Estetik doktoru, hastane devralmak istedi. 1 milyon dolar depozito ödedi. Ancak dolandırıcıların tuzağına düştü. Hastane başkasına ait çıktı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ekim 2024
Estetik doktoru, hastane devralmak istedi, hayatının şokunu yaşadı

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İstanbul'da estetik doktoru M.Y. hastane devralmak isterken dolandırıldı. Satıcıların mal sahibi değil, kiracı olduğunu öğrendi. İkitelli'de bulunan bir hastaneyi satın almak isteyen estetik doktoru M.Y. hastaneyi devredildiğini duydu. Doktor hemen Ş.G. ile irtibata geçti.

DAHA ÖNCEDE YAPMIŞ
Kiralama ve hastane ruhsatının devri için 2.5 milyon dolara anlaşan doktor, karşılıklı imzalanan sözleşme yaptı. M.Y. milyon dolarlık bir ön ödeme yaptı. Doktor, hastaneyi görmek istedi. 7 katlı binanın, içerisinin inşaat halinde olduğunu gördü. Şüphelendi. Araştırmaya koyuldu. Anlaştığı Ş.G. ile hastanenin sahibi değil kiracısı olduğunu öğrendi. M.Y, Ş.G.'den yaptığı ödemenin iadesini istedi. 1milyon dolarını geri alamayan doktor, avukatı aracılığıyla savcılığa şikayette bulundu. Ş.G. daha önce de benzer şeklinde farklı doktorlara da hastaneyi sattığının ortaya çıktığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlattı.
Atakan IRMAK ÖZEL

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