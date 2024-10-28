İstanbullulara soğuk hava uyarısı: Kar beklentisi için açıklama yapıldı! Zor günler yaklaşıyor

"ESKİSİ GİBİ KAR YAĞIŞLI KIŞLAR BEKLENMİYOR"

Uludağ, Palandöken, Artvin, Ordu ve Rize gibi yüksek kesimlerde kar yağışları yaşandı. Ancak İstanbul için durum farklı görünüyor. Prof. Dr. Orhan Şen, "Sıkı bir kış beklemeyelim. Çocukluk döneminizdeki kar yağışlarını artık İstanbul'da görmek çok zor. Havada bir gün kar görürsek şanslı sayarız" ifadelerini kullandı.

Kurak Sonbahar Endişe Veriyor

Prof. Dr. Şen, bu yıl sonbahar yağışlarının beklenen düzeyde gerçekleşmediğini ve bunun özellikle tarım için olumsuz etkiler yarattığını belirtti. "Toprak yeterince nem alamadı, ekim ayı çiftçiler için önemli. Ancak önümüzdeki 5-6 gün boyunca ciddi bir yağış beklenmiyor" dedi.