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Gülerek gittiği hastaneden cenazesi çıktı!

27 yaşında bir çocuk annesi sedef hastası Fatma Işık, ateşi yükselince devlet hastanesine sevk edildi. Ancak yoğun bakımda yer yoktu. Özele sevki yapılan genç kadın burada hayatını kaybetti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ekim 2024
Gülerek gittiği hastaneden cenazesi çıktı!

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Bursa Mustafakemalpaşa İlçesi'nde ablası Gökçe Üneşi ile birlikte yaşayan bir çocuk annesi sedef hastası Fatma Işık, 30 Eylül'de halsizlik ve baş dönmesi şikayetiyle, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne gitti. Doktorlar, Işık'ın tahlil sonuçlarında, kanında enfeksiyon ve böbrek yetmezliği başlangıcı olduğunu tespit etti. Ablasının evinde dinlenen Işık, 14 Ekim'de yüksek ateş şikayetiyle yeniden hastaneye başvurdu. Durumunun ağır olduğu tespit edilerek, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde gönderilen Işık, yoğun bakım ünitesinde yer olmadığı için, 20 Ekim'de özel bir hastaneye sevk edildi. Burada tedaviye alınan Fatma Işık'ın duran kalbi müdahaleyle yeniden çalıştırıldı. Entübe edilen Işık, 2 gün sonra 22 Ekim'de hayatını kaybetti.

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