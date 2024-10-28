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Gökdelenin 44. katından düşerek hayatını kaybeden Sema'nın telefonu inceleniyor!

Iraz Sema Arslan’ın, gökdelenin 44. katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturmada genç kızın cep telefonu incelemeye alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ekim 2024
Gökdelenin 44. katından düşerek hayatını kaybeden Sema’nın telefonu inceleniyor!

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Esrarengiz olay Ankara'da yaşandı. Binicilik eğitmeni Iraz Sema Arslan, 20 Ekim akşamı arkadaşları F.D. (43) ile E. Ö.'nün (31) bulunduğu gökdelendeki eve gitti. Arslan, iddiaya göre, bir süre sonra 44'üncü kattaki dairenin penceresinden zemine düşerek hayatını kaybetti Olayla ilgili gözaltına alınan ev sahibi F.D. E.Ö. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. F.D. ifadesinde, Iraz Sema Arslan'ı tanımadığını, olay sırasında başka odada olduklarını ve dışarı çıktıklarında onu göremediklerini ileri sürdü. E.Ö. ise Arslan'ın, erkek arkadaşı ile problemleri olduğunu ve sürekli ağladığını iddia etti.

"YAKIN ÇEVRESİ TEHDİT ALTINDA"
Arslan'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Tartışmalı ölümle ilgili soruşturmada sır perdesini aralamak isteyen cinayet büro ekipleri, genç kızın cep telefonunu incelemeye aldı. Iraz Sema Arslan'ın yakın çevresine tehdit edildiğini ve takip altında olduğunu söylediği öğrenildi. Ayrıca otopsi ve toksikoloji raporlarıyla ölümünün ardındaki sır perdesinin aydınlatılması bekleniyor.

'NEŞELİ HAYAT DOLU BİR İNSANDI'
Ailenin avukatı Can Lafçı, olayın basit bir kaza ya da intihar değil, cinayet olduğunu düşündüklerini belirterek, "Sema, olay günü gönüllü olarak gökdelene gitmiş. Ancak bize göre intihar edecek bir yapıya sahip değildi. Olaydan kısa süre önce taksi çağırmış olması, intihar etme ihtimalini düşürüyor. Soruşturma gizli olduğu için bu isimleri şu an paylaşamıyoruz. Otopsi raporlarının yanı sıra, telefon incelemeleri de tamamlandığında, umuyorum ki gerçekler açığa çıkacak" şeklinde konuştu.

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