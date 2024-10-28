Bursa’da kan donduran olay: Boşanma aşamasındaki diş hekimi eşini katletti!

Bursa'da diş hekimi Yasemin Uludağ Çetin (52), eve gittiği sırada kendisini takip eden boşanma aşamasındaki eşi diş teknikeri A.Ç. İle karşılaştı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çiftler arasında tartışma çıktı. Gerilim giderek arttı. Tansiyon giderek yükseldi gözü dönen cani koca A. Ç. eline aldığı tabancayla Uludağ Çetin'e ateç açtı. 2 çocuk annesi Yasemin Uludağ Çetin, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralanan Yasemin Çetin'i ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Ancak talihsiz diş hekimi Yasemin Uludağ Çetin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, şüpheli A.Ç.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN