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Ankara'da feci kaza! Yön tabelası direğine çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde sürücünün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan yön tabelası direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ekim 2024
Ankara’da feci kaza! Yön tabelası direğine çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Ankara'nın Mamak ilçesinde sürücünün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan yön tabelası direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde araç sürücüsü Güney Topraktaş (37), araç içerisinde bulunan Yiğitcan Kayı (29), Ezgi Yaman (36) ve Sevgi Eker (29) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak kurtarılan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Dilhan DUMANOĞLU Mustafa BAKIRHAN

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