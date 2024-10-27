Sıkı tasarruf, talihsiz son: Biriktirdiği 250 Euro’yu fareler yedi!

Bartın'da yaşayan Berkay Sarı, her ay harcamalarından yaptığı tasarrufla Euro aldı. 250 Euro birikti. Parasını banka yerine evinde saklamak istedi. Bir süre sonra sakladığı parayı kontrol eden Berkay Sarı, 50'şer Euro halinde olan banknotları fare yediğini gördü.

Yaşadığı duruma isyan eden Sarı; "Yemedim içmedim zar zor para biriktirip 250 Euro yaptım. Evde sakladığım yerde fare yemiş kafayı yiyeceğim. Benim kızdığım nokta madem yiyeceksin 1 tanesini komple ye niye mundar ediyorsun hepsini. Zaten az bir paramız var o da canlı olsun dedik onu da iyi dememişiz" dedi.

ALİ ALTUNTAŞ