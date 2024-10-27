Konya’da miras vahşeti!

Konya Meram'da özel bir eğitim kurumunda fen bilgisi öğretmeni olarak çalışan 2 çocuk annesi Ebru Küçüktaşdemir (45), bir öğrencisine özel ders vermeye gittiği evin önünde bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Abdullah Küçüktaşdemir'in (47) bıçaklı saldırısına uğradı. 18 bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DAHA ÖNCE TEHDİT ETMİŞ

Abdullah Küçüktaşdemir'in daha önce eşini tehdit ettiği, genç kadının suç duyurusunda bulunduğu, daha sonra ise yine davadan vazgeçtikleri belirlendi. Küçüktaşdemir'in son dönemlerde eşinin üzerine olan bazı taşınmazlarda kendisinin de hakkı olduğunu ileri sürüp satmak istemeye çalıştığı, ancak Ebru Küçüktaşdemir'in satmak istemediği anlaşıldı. Yaşanan tartışmalar nedeniyle genç kadının ailesi, kendisine zarar gelebileceğini düşünüp kızlarını yanına çağırdıkları öğrenildi. 7 farklı suç kaydı olduğu öğrenilen cani koca, tutuklandı.