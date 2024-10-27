AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı saldırıya uğradı

Adana'da AK Parti Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Murtaza Önder Yücel (25), yoldaki kasis nedeniyle yavaşlayan Metin A.'nın (35) aracına arkadan çarptı. Bu nedenle ikili arasında tartışma çıktı. Metin A., Murtaza Önder Yücel'e bıçak çekti. Yaraladı. Bunun üzerine çevredekiler olayı sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Yücel'i hastaneye kaldırdı. Yücel'in ameliyata alındığı ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Olaydan sonra Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, Metin A.'yı gözaltına aldı. Kasten yaralama ve birçok suçtan 9 kaydının olduğu öne sürüldü.

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