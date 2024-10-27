Adana’da anne ve iki kızını öldüren katil zanlısı Şemsettin Erkuvan tutuklandı

Adana'da 2 ay önce kendisini asarak intihar eden oğlu Muzaffer Erkuvan'ın (23) ölümünden sorumlu tuttuğu dini nikahlı eşi Güldane Gerçek (20), annesi Şenay Gerçek (44) ile ablası Gaye Gerçek'i (22) mezarlıkta öldüren Şemsettin Erkuvan (47), cinayetten 5 gün sonra yakalandı. Özel ekip tarafından Sarıçam ilçesinde sarp arazideki bir oyuk içinde yiyecek ve yedek kıyafetlerle saklanırken yakalanan katil zanlısı Erkuvan, "Vurduğum 3 kadın, oğlumun ölümünden sorumludur. Bu nedenle onlara kin gidiyordum. Olay günü motosikletle mezarlıktan geçerken denk geldim. Öfkeliydim, dayanamayıp vurdum. Sonrasında ormanlık alana gidip, saklandım" dedi. Adliyeye sevk edilen Erkuvan, gazetecilere, "Oğlumu astılar, öldürdüler" dedi. Mahkemeye çıkarılan Erkuvan, tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU

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