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Adana'da anne ve iki kızını öldüren katil zanlısı Şemsettin Erkuvan tutuklandı

İntihar eden oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu anne ile 2 kızını mezarlıkta tabancayla vurup öldüren katil zanlısı Şemsettin Erkuvan, sarp arazideki bir oyukta yakalandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Ekim 2024
Adana’da anne ve iki kızını öldüren katil zanlısı Şemsettin Erkuvan tutuklandı

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Adana'da 2 ay önce kendisini asarak intihar eden oğlu Muzaffer Erkuvan'ın (23) ölümünden sorumlu tuttuğu dini nikahlı eşi Güldane Gerçek (20), annesi Şenay Gerçek (44) ile ablası Gaye Gerçek'i (22) mezarlıkta öldüren Şemsettin Erkuvan (47), cinayetten 5 gün sonra yakalandı. Özel ekip tarafından Sarıçam ilçesinde sarp arazideki bir oyuk içinde yiyecek ve yedek kıyafetlerle saklanırken yakalanan katil zanlısı Erkuvan, "Vurduğum 3 kadın, oğlumun ölümünden sorumludur. Bu nedenle onlara kin gidiyordum. Olay günü motosikletle mezarlıktan geçerken denk geldim. Öfkeliydim, dayanamayıp vurdum. Sonrasında ormanlık alana gidip, saklandım" dedi. Adliyeye sevk edilen Erkuvan, gazetecilere, "Oğlumu astılar, öldürdüler" dedi. Mahkemeye çıkarılan Erkuvan, tutuklandı.
Ziya RAMOĞLU

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