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Yok böyle aşk

Kadın tır şoförü Sevgi Altınal, yol kenarındaki durakta 24 yıldır aşkını bekleyen Eceviz Öküzcü’ye konteyner kulübe hediye etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Ekim 2024
Yok böyle aşk

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Sinop Boyabat'ta 'Âşık Ecevit' diye tanınan Ecevit Öküzcü (48), yol kenarındaki durakta bir kızla tanıştı. 1 ay konuştuğu kız, ayrıldı. Öküzcü de 'Aşık Ecevit'in Yeri' diye yapılan durakta kadını beklemeye başladı. 24 yıldır sevdiği kadını bekleyen Öküzcü'ye tırla o bölgeden sürekli geçen kadın şoför Sevgi Altınal da kışın üşümesin diye konteyner kulübe hediye etti. Vatandaşlara çağrıda bulunan Altınal, "Âşık Ecevit'i yalnız bırakmayalım" dedi. Âşık Ecevit, kendisine kulübe hediye eden kadına sarılarak teşekkür etti.

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