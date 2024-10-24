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Otomobilin ön camına yönelen karga kaput üzerindeki anahtarı alıp kaçtı!

Karga, otomobilin kaputu üzerine bırakılan anahtarı gagasıyla çaldı. Uçarak 300 metre uzaklıktaki okulun çatısına bıraktı. Çalışanlar, karganın peşinden koşup anahtarı aldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Ekim 2024
Otomobilin ön camına yönelen karga kaput üzerindeki anahtarı alıp kaçtı!

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Mersin Erdemli Sanayi Sitesi'ndeki Yusuf Sezgen'e ait kaportacıda iş yeri çalışanlarının poğaça verdiği bir karga, önce aracın üzerinde biraz yiyeceği yedi. Daha sonra poğaçayı bırakıp aracın ön camına doğru geldi. Emanet otomobilin kaputu üzerine bırakılan anahtarı gagasıyla aldı. Uçarak bölgeden uzaklaştı. Kargayı yakalamak için iş yeri sahibi ve çalışanlar, yaklaşık 2 saat boyunca çalışanları peşinden koştu. Karga, 300 metre uzaklıktaki mesleki eğitim merkezinin damına konarak anahtarı bıraktı. Anahtara kavuşan iş yeri sahibi rahat bir nefes aldı.

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