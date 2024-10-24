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İstanbul Üsküdar'da çekiçli dehşet

Avukat Yaşar Tarık Okutan, iddiaya göre sivil polisi kız kardeşini taciz eden kişiye benzetti. Emekli asker babasıyla polise çekiçle saldırdı. Baba ve oğlu vurularak yaralandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Ekim 2024
İstanbul Üsküdar’da çekiçli dehşet

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İstanbul Üsküdar'da avukat Yaşar Tarık Okutan ve emekli asker babası Kadir Okutan, dün sabah iki sivil polisin bulunduğu sivil ekip aracına yanaştı. Tarık Okutan, sürücü koltuğundaki polise "Sen benim kız kardeşimi taciz eden Volkan'sın" diyerek çekiçle saldırdı. Baba da silah çekti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İddiayı reddeden polisler, baba ile oğlunu ateş açarak karşılık verdi. Yaşar Tarık Okutan baş bölgesinden, babası Kadir Okutan ise karın bölgesinden yaralandı. Polisle birlikte 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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