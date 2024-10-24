At binicisi Iraz Sema Arslan cinayete mi kurban gitti?

Ankara'da at biniciliği dersleri veren 30 yaşındaki Iraz Sema Arslan, iddiaya göre bir rezidansın 44. katından düştü. Beton zemine çakılan genç kadın, hayatını kaybetti. Arslan'ın ölümü şüpheli olarak kayıtlara geçti. Ankara Emniyeti, olayla ilgili soruşturma başlattı. Sosyal medyada Iraz Sema Arslan'ın yakınları, Arslan'ın hayat dolu bir insan olduğunu ve ölümünün şüpheli olduğunu ifade ettiği bir paylaşımda bulundu. Arslan'ın yaşamayı seven bir kadın olduğu ve Sema'nın öldürüldüğünü iddia etti.

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