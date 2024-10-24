26-27-28-29 Ekim hava durumu: Tatil planları için hazırlıklı olun!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 'na sayılı günler kalmışken tatil planı yapanlar o tarihlerde havanın durumunu araştırmaya başladı. Peki 26-27-28-29 Ekim hava durumu nasıl olacak? İşte 81 ili kapsayan hava durumu...

Meteoroloji kaynaklarından gelen son raporlara göre Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı günü yurt genelinde hava durumu belli oldu. 81 ili kapsayan hava durumu tatilcilerin yüzünü güldürecek gibi görünüyor.

(Takvim Foto Arşiv)

Tatil havası geri geldi

Hava Forum, hafta sonu 4 günlük tatili değerlendirmek isteyenler için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tatil planı yapanlara duyuru: Cumartesi, pazar, pazartesi ve salı günü ülke genelinde güneşli ılık/serin bir hava bekliyoruz. Sakin bir hava olacak, tatillik..."

Meteoroloji verilerine göre 26, 27, 28 Ekim Türkiye genelinde hava durumu