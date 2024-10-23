İstanbulluların yeni göz bebeği: Herkes bu sahile akın ediyor! Kadıköy’ü Beşiktaş’ı geçti

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İstanbul'un kalabalığından kaçmak için keyifli bir rota arayışındaysanız şimdi bahsedeceğimiz plaj doğru adres olabilir. Tarihi izleriyle bu mekan doğaseverleri kendine çekiyor. Peki İstanbulluların yeni gözdesi olan bu plaj hangisi? Herkesin akın ettiği plaja nasıl gidilir? İşte merak edilenler...

Takvim Foto Arşiv Ailelerin ve gençlerin buluşma noktası Maltepe'de konumlanan Süreyya Plajı İstanbul'un kıyı şeridinin en gözde ve tarihi mekanlarından biri olarak öne çıkıyor. Adını 1930'lu yıllarda bu bölgeye katkıda bulunan Süreyya İlmen Paşa'dan alan plaj geçmişten günümüze birçok kez yenilendi. Son yıllarda yapılan çalışmalar burayı hem ailelerin hem de gençlerin gözde bir buluşma noktası haline getirmiştir.