Green Card başvuru sonuçları 2024-2025! Green Card son başvuru tarihi ne zaman? Çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

ABD'de vatandaşlık ve kalıcı oturma izni sağlayan Green Card (Yeşil Kart) başvuruları için yoğun ilgi devam ediyor. İşte 2025 yılı başvuruları ve süreç hakkında merak edilen tüm detaylar...
ABD'de vatandaşlık ve kalıcı oturma izni sağlayan Green Card (Yeşil Kart) başvuruları için yoğun ilgi devam ediyor. İşte 2025 yılı başvuruları ve süreç hakkında merak edilen tüm detaylar...
GREEN CARD SON BAŞVURU TARİHİ!
ABD'de süresiz çalışma ve oturum imkanı sunan Green Card başvuruları kasım ayının ilk haftasına kadar sürecek. Yeşil Kart (Green Card) çekilişi için başvurular 5 Kasım 2024 Salı günü TSİ 20.00'ye kadar devam edecek.
GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Geçtiğimiz yılın Green Card başvuru sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilmişti. Bu yıl da benzer şekilde Green Card başvuru değerlendirmelerinin mayıs ayının ilk haftasınsa tamamlanması bekleniyor.
GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılacak olan Green Card sonuçları, teyit numarası (Confirmation Number) ile görüntülenebilecek.