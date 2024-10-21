Osmaniyeli depremzedeler köy evlerine kavuşmanın sevincini yaşadı

Osmaniyeli depremzedeler TOKİ tarafından yapılan köy evlerine kavuşmanın sevincini yaşadı. Topraktepe Köyü'nde TOKİ tarafından yapılan 53 köy evinden 31 tanesi tamamlanarak hak sahiplerine dağıtıldı. Her bir ev için 17 ton demirin kullanıldığı köy evlerine taşınan depremzedeler yeni yuvalarının kapılarını açtı. Gülbeyaz Üstünel "Rüyamda görsem inanmazdım. Hayalimdeki bir evim oldu. Devletimiz bizi evsiz bırakmayacağını biliyorduk ve yanılmadık" diyerek mutluluğunu anlattı.

MURAT KARAMAN-ZİYA RAMOĞLU

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