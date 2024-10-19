Yağları şıpır şıpır eriten besin: Prof. Dr. Canan Karatay öneriyor! Kahvaltıda tüketince...

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İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay sağlıklı bir yaşam için kahvaltının önemine dikkat çekiyor. Özellikle kahvaltıda tüketilen besinlerin dikkatli seçilmesi gerektiğine dikkat çeken Karatay, bu noktada önemli ipuçları veriyor. İşte konuya ilişkin önemli detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) Özellikle yer fıstığı tüketilmeli Karatay, kahvaltıda az pişmiş yumurta, menemen ve kuruyemişlerin tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle yer fıstığı tüketiminin yağların azaltılmasında etkili olduğunu da belirtiyor. Ekmek ve hamur işlerinden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Karatay, bu besinlerin yerine meyve ve kepekli kraker gibi sağlıklı atıştırmalıkların tercih edilmesini öneriyor. Prof. Dr. Canan Karatay'a göre bu besinler yağları şıpır şıpır eritiyor.