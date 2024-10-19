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Merve Ateş'in depremden 20 ay sonra mezarı oldu!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerine Hatay İskenderun'da yakalanan Merve Ateş'in (20) anne ve babası, enkaz altında kaldı. Depremin 18. ayında başka bir isimle defnedildiği fark edilen Merve Ateş'in naaşı, asrın felaketinde vefat eden anne ve babasının yanına nakledildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ekim 2024
Merve Ateş’in depremden 20 ay sonra mezarı oldu!

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerine Hatay İskenderun'da yakalanan Merve Ateş'in (20) anne ve babası, enkaz altında kaldı. Kurtarılamadı. Kaybolan Ateş'e ise 18 ay boyunca ulaşılamadı. Genç kızın İskenderun Devlet Hastanesi'nde öldüğü, 'Yağmur Uçmaz' ismiyle kaydedilip, Çankaya Mezarlığı'na defnedildiği ortaya çıktı. Cenaze, Arsuz ilçesi Kışla Mahallesi Mezarlığı'na getirilerek anne ile babasının yanına defnedildi. İlknur Karaca, "Kardeşimin 20 ay sonra mezarı oldu, duasını edebileceğiz" dedi.

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