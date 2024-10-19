Doktorlar beyin ölümü gerçekleşti demişti: Organları alınmadan önce yaşam belirtisi gösterdi

ABD'de yaşayan Thomas TJ Hoover, 3 yıl önce uyuşturucu aldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Doktorlar beyin ölümünün gerçekleştiğini açıkladı. Doktorlar, kalbin nakil için uygun olup olmadığını görmek için incelerken donörün yaşam belirti gösterdiği ortaya çıktı.

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