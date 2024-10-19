ABD'de yaşayan Thomas TJ Hoover, 3 yıl önce uyuşturucu aldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Doktorlar beyin ölümünün gerçekleştiğini açıkladı. Doktorlar, kalbin nakil için uygun olup olmadığını görmek için incelerken donörün yaşam belirti gösterdiği ortaya çıktı.
Doktorlar beyin ölümü gerçekleşti demişti: Organları alınmadan önce yaşam belirtisi gösterdi
Thomas TJ Hoover, üç yıl önce uyuşturucu sonrası hastaneye kaldırıldı ve beyin ölümü gerçekleştiği açıklandı. Ancak, kalp nakli için yapılan incelemede yaşam belirtisi gösterdiği tespit edildi.
Giriş Tarihi :19 Ekim 2024