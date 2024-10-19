Aksaray’da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Balıkesir'den Nevşehir Kapadokya'ya geziye gidenleri taşıyan Nurhan Hazer'in (60) kullandığı tur otobüsü, dün sabah saat 07.00 sıralarında, Aksaray'a 25 kilometre kala, Acıpınar köyü yakınlarında kontrolden çıktı.

Bariyerlere çarparak yaklaşık 70 metre sürüklenen otobüs, şarampole yuvarlandı. Hasan Tunalılar (65) ile eşi Pembe Tunalılar (62), Neriman Çabukçay (78), Ünzile Karabacak (69), Rukiye Aydın (51) ve Leyla Altuntaş'ın (59) öldüğü kazada, 34 kişi yaralandı.

Yaralılardan 24'ü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 10'u ise özel hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otobüste, 41 yolcu, 2 şoför ve bir rehber olduğu belirlendi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili başlatılan soruşturmayı yürütmek üzere 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.