Kalp krizi riskini 3 kat artırıyor! Öğlen saatlerini tercih edin

Kış ayları kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Uzmanlar özellikle soğuk havaların kalp krizini tetikleyebileceği üzerinde duruyor. Peki buz gibi günlerde kalp sağlığını korumak için neler yapılmalı? İşte dikkate almanız gereken bazı ipuçları...

(Takvim Foto Arşiv)

Yürüyüş saati önemli: Dışarıda yürüyüş yapmayı planlıyorsanız havanın ısınmaya başladığı öğle saatlerini tercih edin. Bu hem vücut sıcaklığınızı korumanıza yardımcı olur hem de soğuk havanın etkilerini azaltır.

Giysi seçimi: Göğsün ön bölgesini soğuktan korumak için ceketinizin önünü sürekli kapalı tutmaya özen gösterin. Soğuk havanın doğrudan gövdeye temasını engellemek kalp sağlığınızı destekler. Kalın ve yünlü kıyafetler tercih edin.

Aksesuar kullanımı: Dışarı çıkarken ağız ve boğaz bölgesini korumak için atkı vb. aksesuarlar kullanmayı ihmal etmeyin. Bu şekilde soğuk havanın solunum yollarınıza zarar vermesini önleyebilirsiniz.

(Takvim Foto Arşiv)

Beslenme: C vitamini açısından zengin, turunçgiller gibi bağışıklık sisteminizi güçlendiren gıdalar tüketin. Bu beslenme planı soğuk havanın getirdiği hastalıklara karşı direncinizi artırır.

Sıvı alımı: Düzenli beslenmenin yanı sıra yeterli sıvı alımına da özen gösterin. Su içmek vücudunuzun sıcaklık dengesini korumasına yardımcı olur.

Bu basit ama etkili ipuçlarıyla soğuk havalarda kalp sağlığınızı koruyabilir ve kışın tadını güvenle çıkarabilirsiniz.

(Takvim Foto Arşiv)

Kimler özellikle soğuk havadan korunmalı?

🔴Kalp damar veya kapak ameliyatı öyküsü olan kişiler

⚪Şeker hastası olanlar

🔴KOAH hastaları

⚪Yaşlılar

🔴Çocuklar