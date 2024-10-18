Donör son anda vazgeçince kanser hastası Cem Şahin hayatını kaybetti! Aile mahkemede: Bu vicdan suçu

İzmir'de Cem Şahin, lenf kanserine yakalandı. Kemoterapi aldı. Ama çare olmadı. Bir donör arandı. Gönüllü bir vericiye ulaşıldı. Tetkikler yapıldı.

Fakat verici, vazgeçtiğini açıkladı. Cem, 16 gün sonra aramızdan ayrıldı. Anne Filiz Şahin ise donöre dava açtı: Çok acı...

HESABINI SORU'CEM'

Lenfomaya yakalanan Cem Şahin'in kök hücre nakli olması gerekti. Ancak donörün son anda vazgeçmesi sonrasında hayatını kaybetti. Acılı anne Filiz Şahin, "Benim çocuğumdan kim bir saniyesini aldıysa onun hesabını sormak istiyorum" dedi.

İzmir Konak'ta yaşayan Cem Şahin (20), geçen yıl mayıs ayında gittiği hastanede lenfoma kanseri olduğunu anladı. 6 aylık bir kemoterapi süreci yaşadı. Ancak sonuçsuz kaldı. Çare olarak Cem'e kök hücre nakli yapılması kararlaştırıldı. 2024 yılı ocak ayından itibaren Cem'e donör aranmaya başlandı. Ailenin beklediği haber ise 2024 yılının mart ayında geldi. Anne Filiz Şahin, sevinçli haberi bir yolculuk sırasında aldı. Hemen oğlu Cem'i aradı. O sırada arkadaşlarıyla beraber olan Cem, donörün bulunmasıyla sevince boğuldu. Dönörün dövme yaptırması nedeniyle operasyon bir süre ertelendi.



TELEFONLARI KAPATTI

Nakil zamanı geldiğinde ise Cem Şahin, 25 Mayıs 2024 tarihinde bir özel hastaneye yatırıldı. Yoğun bir şekilde ilaç tedavisine başlanan Cem, nakile hazırlandı. Bu süreçte İstanbul'da yaşayan donörün de bir takım tetkikleri yapıldı. Nakile iki gün kala ise döner telefonları kapattı. Bir süre açmadı. Bir müddet sonra ise yetkililer donöre ulaştı. "Vazgeçtim" cevabını alan görevliler, donörün evine bir ziyaret yaptı ama sonuçsuz kaldı.



DONÖR ŞİKAYETÇİ

Sağlıklı olarak hastaneye giden, aracı bile kendisi kullanan Cem, 16 gün sonra ise yaşamını yitirdi. Cem'in ölmesi aileyi üzüntüye boğdu. Anne Filiz Şahin, hukuk mücadelesi başlattığını söyledi. Donör de doktorlar, hastane ve bazı kurumlar hakkında şikayetçi oldu.