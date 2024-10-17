Vedat Aşçı’yla tartışan Kaya Sabancı süper lüks villasını satışa çıkardı

Ünlü işadamı Kaya Sabancı, oturduğu lüks siteyi yapan işadamı Vedat Aşçı'yla tartıştı. Çıkan kavga sonrası hastaneye kaldırıldı. Daha da siteye uğramadı. Sabancı, Mandarin Oriental'deki 710 metrekarelik süper lüks villasını satışa çıkardı. Emsalleri 18-20 milyon Euro'ya satılan evi, 12 milyon Euro'ya sattı. Ardından yılın büyük bölümünü geçirdiği Monako'ya gitti. Yazar Bülent Cankurt, "Sabancı, dayak yediği siteyle irtibatı koparmak için üç beşe bakmamış gibi gözüküyor" dedi.

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