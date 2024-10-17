Saldırgan öğretmen müdür yardımcısına silah çekti!

İstanbul Etiler'de Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde dehşet yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Bilişim Öğretmeni Serdar Alagöz (34), baskı gördüğünü öne sürerek okul müdürünün odasını bastı. Silahlı ve bıçaklı olan Alagöz, müdürü odada bulamayınca kadın müdür yardımcısına silah çekti. Silah tutukluluk yapınca dışarıya çıkan öğretmen, doldur boşalt yaptığı sırada silah patladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Alagöz, burada silahın kabzasıyla güvenlik kulübesinin camını da patlattı. İhbar üzerine okula giden polis, saldırganı gözaltına aldı. Öğrenciler okul dışına çıkartılırken, Milli Eğitim Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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