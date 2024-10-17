İngiltere'de görev yapan Türk doktor Tevfik Dorak'ın iddiasına göre, görme engelli bireylerin kansere yakalanma olasılığı yok denecek kadar az. Dorak, karanlıkta daha fazla salgılanan melatonin hormonunun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve hücre yenilenmesini artırarak kanser riskini düşürdüğünü belirtti.
Görme engellilerin kanser riski düşük! Körler neden daha az kanser oluyor? Uzman doktor açıkladı
Tıp dünyası uzun yıllardır kanser hastalığına çare bulmak için yoğun bir şekilde çalışmalar yürütüyor. Her gün yeni tedavi iddialarıyla karşılaşsak da bugüne kadar kalıcı bir çözüm bulunmuş değil. Ancak, İngiltere'de görev yapan Türk doktor Tevfik Dorak’ın ortaya koyduğu bir iddia dikkat çekiyor. Dorak’a göre görme engellilerin kansere yakalanma olasılığı yok denecek kadar az.
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GÖRME ENGELLİLERDE KANSER RİSKİ NEDEN DÜŞÜK?
Tevfik Dorak'ın araştırmaları, kanserin karanlıkla ilişkisi üzerine odaklanıyor. Dorak, sürekli karanlıkta kalan görme engelli bireylerin melatonin hormonunun yüksek seviyelerde olması nedeniyle kansere yakalanma risklerinin düştüğünü savunuyor. Melatonin, bağışıklık sistemini güçlendirirken hücre yenilenmesine yardımcı oluyor ve yaşlanmayı geciktiriyor.
Melatonin özellikle karanlıkta daha fazla salgılanır. Görme engelli bireylerde ise bu hormonun sürekli salgılanması, bağışıklığı destekleyerek kanser riskini azaltabilir.
DENEY SONUÇLARI TEZİ DESTEKLİYOR
Dorak'ın tezini kanıtlamak amacıyla fareler üzerinde deneyler yapıldı. Deneyde, görme engelli farelerin diğerlerine kıyasla ortalama yedi kat daha uzun yaşadığı gözlemlendi. Aynı zamanda, gece vardiyasında çalışan bireylerin kansere yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu gösteren bulgular da bu tezi destekliyor. Uyku bozukluğu yaşayanlar, risk grubunda yer alıyor. Örneğin, gece vardiyasında çalışan hemşireler üzerinde yapılan araştırmalar, bu çalışanların kansere yakalanma riskinin daha fazla olduğunu ortaya koydu.
GÜNDELİK HAYATTA UYKUNUN ÖNEMİ
Bu bulgular, düzenli ve sağlıklı uykunun kanserden korunmada ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Gece yatmadan önce kafeinli içeceklerden uzak durmak, telefon ve televizyon gibi cihazlardan kaçınmak uyku kalitesini artırabilir. Uzmanlara göre, sağlıklı bir bireyin günde ortalama 7 saat kaliteli uyuması, bağışıklığı güçlendirerek vücudu yenilemeye yardımcı olur.
Dorak'ın araştırmaları, düzenli uyku alışkanlığına sahip bireylerin kansere yakalanma riskini azaltabileceklerini öne sürüyor. Gece vardiyasında çalışanların ise bu riske daha açık olduğu bir kez daha ortaya konmuş durumda.