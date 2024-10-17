Görme engellilerin kanser riski düşük! Körler neden daha az kanser oluyor? Uzman doktor açıkladı

Dorak'ın tezini kanıtlamak amacıyla fareler üzerinde deneyler yapıldı. Deneyde, görme engelli farelerin diğerlerine kıyasla ortalama yedi kat daha uzun yaşadığı gözlemlendi. Aynı zamanda, gece vardiyasında çalışan bireylerin kansere yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu gösteren bulgular da bu tezi destekliyor. Uyku bozukluğu yaşayanlar, risk grubunda yer alıyor. Örneğin, gece vardiyasında çalışan hemşireler üzerinde yapılan araştırmalar, bu çalışanların kansere yakalanma riskinin daha fazla olduğunu ortaya koydu.

GÜNDELİK HAYATTA UYKUNUN ÖNEMİ

Bu bulgular, düzenli ve sağlıklı uykunun kanserden korunmada ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Gece yatmadan önce kafeinli içeceklerden uzak durmak, telefon ve televizyon gibi cihazlardan kaçınmak uyku kalitesini artırabilir. Uzmanlara göre, sağlıklı bir bireyin günde ortalama 7 saat kaliteli uyuması, bağışıklığı güçlendirerek vücudu yenilemeye yardımcı olur.

Dorak'ın araştırmaları, düzenli uyku alışkanlığına sahip bireylerin kansere yakalanma riskini azaltabileceklerini öne sürüyor. Gece vardiyasında çalışanların ise bu riske daha açık olduğu bir kez daha ortaya konmuş durumda.