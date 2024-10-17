PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

30 milyar TL'lik bir dolandırıcılık ağı! Suç çetesi çökertildi

Adana'da çete lideri İrfan A.'nın da bulunduğu 216 kişi, Forex yatırımı vaadiyle 46 kişiyi dolandırdı. Çökertilen suç örgütünün, mobil uygulamalar üzerinden 30 milyar TL'lik bir dolandırıcılık ağı kurduğu ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024
30 milyar TL’lik bir dolandırıcılık ağı! Suç çetesi çökertildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Adana'da çete lideri İrfan A.'nın da bulunduğu 216 kişi, Forex yatırımı vaadiyle 46 kişiyi dolandırdı. Çökertilen suç örgütünün, mobil uygulamalar üzerinden 30 milyar TL'lik bir dolandırıcılık ağı kurduğu ortaya çıktı. İrfan A.'nın örgüt üyeleriyle yaptığı telefon görüşmelerinde, haftada 10 milyon lira yurt dışına gönderdiği ve "Tek işim para saymak. Paraları sayarken ellerim yara olacak" şeklinde konuştuğu iddianameye yansıdı. Tutuklanması sonrası İrfan A.'nın "5 ay sonra tahliye olurum" ifadeleri ise dikkat çekti. Çete üyelerinin toplam 928 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA