30 milyar TL’lik bir dolandırıcılık ağı! Suç çetesi çökertildi

Adana'da çete lideri İrfan A.'nın da bulunduğu 216 kişi, Forex yatırımı vaadiyle 46 kişiyi dolandırdı. Çökertilen suç örgütünün, mobil uygulamalar üzerinden 30 milyar TL'lik bir dolandırıcılık ağı kurduğu ortaya çıktı. İrfan A.'nın örgüt üyeleriyle yaptığı telefon görüşmelerinde, haftada 10 milyon lira yurt dışına gönderdiği ve "Tek işim para saymak. Paraları sayarken ellerim yara olacak" şeklinde konuştuğu iddianameye yansıdı. Tutuklanması sonrası İrfan A.'nın "5 ay sonra tahliye olurum" ifadeleri ise dikkat çekti. Çete üyelerinin toplam 928 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.

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