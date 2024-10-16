İstanbul Beşiktaş’taki Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde silah sesleri! Öğretmen müdüre silah çekti

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken şüpheli öğretmen gözaltına alındı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Silah seslerini duyan öğrenciler korku dolu anlar yaşadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul Beşiktaş Akat Mahallesinde bulunan bir meslek lisesinde iddiaya göre psikolojik sorunları olan Bilişim Öğretmeni Serdar A. okul müdürü ile yaşadığı tartışmada silah çekti. Silah tutukluk yapınca doldur boşalt yapmak isterken ateş aldı.

Okul tahliye edildi (DHA)

GÖZALTINA ALINAN ÖĞRETMENİN ÜZERİNDE 1 TABANCA 3 BIÇAK ÇIKTI

Beşiktaş Akat mahallesindeki bir lisede silah seslerinin gelmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde okulde bilişim öğretmeni olarak görev yapan Serdar A.'nın ateş ettiği tespit edildi. Öğretmen gözaltına alındı. Sabah'ta yer alan habere göre, Üzerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca 10 adet fişek ve 3 adet bıçak ele geçirildi.

MOBİNGE MARUZ KALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde şüpheli öğretmenin iddiasına göre okulda uzun süredir mobinge maruz kaldığı için olayı gerçekleştirdiği değerlendirildi. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.