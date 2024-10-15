Kocaeli’de koca vahşeti: Eşini ensesinden vurdu!

Kadın cinayetleri her geçen gün artıyor... Kocaeli Çayırova'da vinç operatörlüğü yapan Tuncay Ateş (45), önceki gün eşi Semira Ateş (39) ile bilinmeyen nedenden ötürü tartışma yaşadı. Gerilim giderek arttı.

Gözü dönen cani koca Tuncay Ateş, eline tabancayı aldı. Eşine doğrultarak ensesine ateş açtı. Semira Ateş, kanlar içinde yere yığıldı. Tuncay Ateş, ambulans bile çağırmadı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağır yaralı Semira Ateş'i Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Ateş'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Katil zanlısı Tuncay Ateş, otomobiliyle ambulansın arkasından giderken, hastanenin önünde polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.