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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mourinho kızına 1.5 milyon Euro'luk düğün yaptı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kızı Matilde, geçen cumartesi Portekiz'de babasının 2.5 milyon dolarlık malikanesinde bir törenle emlakçı nişanlısı Danny Graham'la dünyaevine girdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Ekim 2024
Fenerbahçe’nin teknik direktörü Mourinho kızına 1.5 milyon Euro’luk düğün yaptı!

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Mourinho, Fenerbahçe'ye 2 yıllık imza attı. Bonuslar haricinde yıllık tam 10 milyon Euro (Yaklaşık 400 milyon TL) alacaktı. Ve o para kasasını, kızı Matilde'nin en mutlu günü için açtı.

Malikanesinde Matilde ile emlakçı damadı Danny için düğün yaptı. 80 konuğunu özel jetle aldırdı. 3 günlük davetin bilançosu ise dudak uçuklattı: 1.5 milyon Euro yani 56 milyon lira...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kızı Matilde, geçen cumartesi Portekiz'de babasının 2.5 milyon dolarlık malikanesinde bir törenle emlakçı nişanlısı Danny Graham'la dünyaevine girdi. 28 yaşındaki Matilde'nin, Azeitao'daki aile çiftliğinde 300 kişilik aile ve arkadaş grubunun önünde 'evet' dediği bildirildi. 61 yaşındaki futbol menajeri babasının düğünden bir gün önce özel jetle getirttiği 80 kişiye bir akşam yemeği organize ettiği kaydedildi.

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