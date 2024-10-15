Diyetsiz, sporsuz kilo vermenin yolu sonunda bulundu! Bilim insanlarından çağ atlatacak keşif

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Bilim insanları, PHD2 genini kahverengi yağ dokusundan çıkararak vücudun metabolizmasını hızlandırabileceklerini keşfetti. Nottingham Trent Üniversitesi'nde yapılan araştırma, bu genin çıkarılmasının, diyet yapmaya gerek kalmadan daha fazla kalori yakılmasına olanak sağladığını gösteriyor. Araştırma sonuçları, Nature Communications dergisinde yayımlandı.

PHD2 Geninin Çıkarılması ile Kalori Yakımı Artıyor Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmada, PHD2 genine sahip olmayan farelerin, diğerlerine kıyasla %60 daha fazla kalori yaktığı tespit edildi. Araştırmayı yürüten Dr. Zoi Michailidou, bu buluşun kiloyla ilgili hastalıkların tedavisinde yeni stratejilere yol açabileceğini belirtiyor. Dr. Michailidou, "Bu genin çıkarılması, vücut metabolizmasını hızlandırarak kalori yakımını artırabilir ve sürekli diyet yapmadan kilo kaybını sürdürülebilir hale getirebilir" dedi.