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Aldattığı iddiasıyla eşini öldüren adamdan şoke eden açıklama

Bursa Yıldırım'da 2 çocuk babası Erdem G., eşi İrade G., ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu tartışmaya başladı. İkili arasında büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Erdem G., mutfaktan aldığı bıçakla eşini boğazından ve 14 yerinden bıçakladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Ekim 2024
Aldattığı iddiasıyla eşini öldüren adamdan şoke eden açıklama

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Bursa Yıldırım'da 2 çocuk babası Erdem G., eşi İrade G., ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu tartışmaya başladı. İkili arasında büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Erdem G., mutfaktan aldığı bıçakla eşini boğazından ve 14 yerinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde İrade G.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, Erdem G. ise emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan katil zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Davası görülen tutuklu Erdem G., hakimin "Neden öldürdün?" sorusuna,"Eşim beni aldatıyordu. O esnada kendisine bıçakladım. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi. Zanlı tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Erdem G., mahkemede hakimin "Sen eşini aldattın mı" sorusuna "Erkekle aldattım" diye cevap verdi.

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