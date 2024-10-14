Norveç Prensesi Martha Louise ile eşi Durek Verrett Bodrum’da balayında!

Norveç Prensesi Martha Louise ile eşi Durek Verrett, balayı için Türkiye'yi tercih etti. Çift, balayını Bodrum'da geçirdi. Durek Verrett, deniz manzaralı, büyük havuzlu villanın fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Durek Verrett, ayrıca eşi Martha Louise ile bir sahil restoranında çekilen fotoğrafını da yayınlayarak; "Büyüleyici düğünümüzün ardından, sevgili eşim Martha Louise'i sürpriz balayı tatiline götürdüm. Türkiye'nin zengin kültürünün sevgi dolu ruhuyla çevrelenmiş, cennete yolculuk ettik" diye yazdı.

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