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İnce bağırsak nakli oldu, 19 ay sonra yemek yemeye başladı

İzmir’de 1 yıl arayla iki kez kadavradan ince bağırsak nakli yapılan hasta, 19 ay sonra yemek yemeye ve istediği kadar su içebilmeye başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ekim 2024
İnce bağırsak nakli oldu, 19 ay sonra yemek yemeye başladı

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Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Mine İvrendi, şiddetli karın ağrısı şikayetleriyle 19 ay önce Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Dolaşım bozukluğu nedeniyle ince bağırsağı çürümeye başladığı belirlenen hasta, acil olarak ameliyata alındı.

VÜCUDU KABUL ETMEDİ
İnce bağırsağın çürüyen kısmının çıkarılmasının ardından kısa bağırsak sendromu gelişen hasta, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada İvrendi'ye ince bağırsak nakli yapılmasına karar verildi. İvrendi, bu süreçte burundan mama ve serumla beslendi. Mine İvrendi'ye 1 yıl önce, beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan ince bağırsak nakli yapıldı ancak hastanın vücudu organı reddetti.

SAĞLIĞINA KAVUŞTU
Sağlık durumu kötüleşen İvrendi, acil olarak ince bağırsak nakli bekleme listesine alındı. İvrendi'ye ikinci kez, bir ay önce İzmir'de beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın bağışlanan ince bağırsakları başarılı bir ameliyatla nakledildi. Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan İvrendi, 19 ay sonra yemek yemeye ve istediği kadar su içebilmeye başladı. İvrendi, "Şükür Allah'ıma. İnsan umudunu hiçbir zaman kaybetmemeli. Doktor ve hemşirelerimiz üzerime titriyor. Doğum günüme 2 gün kala bana nakil çıktı. Bana en büyük hediyeyi onlar verdi" dedi.

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