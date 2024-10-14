AB’’de Türk kebabı devrimi

Evde pişirmeye yönelik hazır kebap uluslararası hale geliyor: Dünyada ilk kez Thüringen'den Alman süpermarketlerini fethettikten sonra, artık diğer Avrupa ülkelerinde de servis ediliyor.

Mucidi Mustafa Demirkürek (53) BILD'e şunları söyledi: "Önümüzdeki haftadan itibaren Avusturya'da ardından İsviçre'de satışa sunulacak ve Finliler bunu Ocak ayından itibaren sabırsızlıkla bekleyebilirler. Şu anda Almanya genelinde 6,99 Euro fiyatla satışa sunuluyor. İçinde tavuk eti, kırmızı lahana, beyaz lahana, göbek marul, soğan, domates ve ot sosu var. 450 gram olan bu ürün, geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış şeffaf plastik kutu içerisinde paketleniyor."