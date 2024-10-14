14 Ekim 2024 N11 Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! ASİL-YEDEK isim listesi...

14 Ekim tarihli N11 Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Nespresso J520 Creatista Plus Otomatik Kahve Makinesi kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
14 Ekim tarihli N11 Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Nespresso J520 Creatista Plus Otomatik Kahve Makinesi kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
Nespresso J520 Creatista Plus Otomatik Kahve Makinesi kazanan asil talihli...
Nespresso J520 Creatista Plus Otomatik Kahve Makinesi kazanan yedek talihli...