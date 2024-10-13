Uzmanlar sürekli yorgun hissetmenize sebep olan günlük aktiviteyi keşfetti! Eve gelince haliniz olmuyorsa sebebi bu

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Gün boyu dinlenmek için eve geldiğinizde hâlâ yorgun hissediyorsanız, bu durumun ardındaki gizli sebep ortaya çıktı! Uzmanlar, sıklıkla yaptığımız bir aktivitenin farkında olmadan enerji seviyelerini olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Fotoğraflar: AA YORGUNLUĞUN ASIL SEBEBİ KARAR VERMEK ZORUNDA OLMAK Modern yaşamın getirdiği sayısız günlük kararlar, günün sonunda kendinizi sürekli yorgun hissetmenize neden olabilir. Paris Beyin Enstitüsü'nde yapılan araştırmalara göre, günlük basit seçimlerin bile beynimizi aşırı yükleyerek karar yorgunluğuna yol açtığı keşfedildi.