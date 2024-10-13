Uzmanlar sürekli yorgun hissetmenize sebep olan günlük aktiviteyi keşfetti! Eve gelince haliniz olmuyorsa sebebi bu

Gün boyu dinlenmek için eve geldiğinizde hâlâ yorgun hissediyorsanız, bu durumun ardındaki gizli sebep ortaya çıktı! Uzmanlar, sıklıkla yaptığımız bir aktivitenin farkında olmadan enerji seviyelerini olumsuz etkilediğini belirtiyor.
Gün boyu dinlenmek için eve geldiğinizde hâlâ yorgun hissediyorsanız, bu durumun ardındaki gizli sebep ortaya çıktı! Uzmanlar, sıklıkla yaptığımız bir aktivitenin farkında olmadan enerji seviyelerini olumsuz etkilediğini belirtiyor.
YORGUNLUĞUN ASIL SEBEBİ KARAR VERMEK ZORUNDA OLMAK
Modern yaşamın getirdiği sayısız günlük kararlar, günün sonunda kendinizi sürekli yorgun hissetmenize neden olabilir. Paris Beyin Enstitüsü'nde yapılan araştırmalara göre, günlük basit seçimlerin bile beynimizi aşırı yükleyerek karar yorgunluğuna yol açtığı keşfedildi.
Araştırmacılar, bir karar verildiğinde glutamat adlı beyin kimyasalının biriktiğini ve beynin verimli çalışmasını engellediğini buldular. Bu durum, daha fazla karar almayı zorlaştırıyor ve bitkin hissetmemize neden oluyor.
KARAR VERDİKÇE YORGUNLUK ARTIYOR
Çalışmada, zorlayıcı bilişsel görevler yapan katılımcıların beyindeki glutamat seviyelerinin arttığı, bu durumun da karar alma sürecini olumsuz etkilediği görüldü.
UYKU VE KISA MOLALAR YARDIMCI OLABİLİR
Karar yorgunluğunun zamanla birikmesi, beynimizin daha az düşünme gerektiren seçeneklere yönelmesine yol açıyor. Araştırmacılar, bu yorgunluğun etkilerini azaltmak için uykunun önemine dikkat çekiyor.
2021'de yapılan başka bir araştırma, Major League Baseball hakemlerinin dikkatlerini kısa molalarla yenileyebildiklerini gösterdi. Bu bulgular, bilişsel olarak zorlayıcı işlerde çalışanlar için kısa araların önemini vurguluyor. Özellikle günün ilerleyen saatlerinde verilen kararların daha dürtüsel olabileceği ve yanlış kararlar verme olasılığının arttığı belirtiliyor.