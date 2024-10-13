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Uzman isim "Sobaları hazırlayın" diyerek tarih verdi! O illere kar geliyor! Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Ekim ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları hızla düşmeye başladı. Türkiye genelinde soğuk hava dalgası etkili olurken, özellikle Anadolu’nun yüksek kesimlerine kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki hafta sonuna doğru sıcaklıkların 10 derece birden düşeceğini ve kar yağışının bazı bölgelerde etkili olacağını belirtti.

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Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 16:18 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 16:24
Uzman isim Sobaları hazırlayın diyerek tarih verdi! O illere kar geliyor! Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

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Kış kendini erken hissettirecek! Meteoroloji uyarıyor: Türkiye genelinde soğuk hava dalgası geliyor. Özellikle Anadolu'nun dağlık bölgelerine kar yağışı düşeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların hızla düşeceğini ve hafta sonuna doğru kar yağışının başlayacağını açıkladı.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERİLDİ!

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların 10 derece birden azalacağını ve Anadolu'ya kar düşeceğini söyledi.

PERŞEMBEDEN İTİBAREN SOBALARI HAZIRLAYIN

Şen"Önümüzdeki hafta 2. yarısından sonra kışlıklarınızı çıkartın. Sobaları hazırlayın. Perşembeden itibaren kışa dönük sonbahar havası geliyor. Anadolu'nun dağlarına kar yağar. Önümüzdeki hafta sonu Anadolu'da kar yağışı da görülecek. Sıcaklık yağışla 10 derece düşecek." dedi.

Uzman isim Sobaları hazırlayın diyerek tarih verdi! O illere kar geliyor! Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Prof. Dr. Orhan Şen, kışa hazırlık yapılması konusunda uyardı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Şen'in uyarıları şu şekilde:

Bugün Öğlen saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli yağmur var. Su baskınları yapabilir. Önce Avrupa yakasında başlar daha sonra Anadolu yakasını da içine alır. Dikkat edilmeli. Bugün öğlen saatlerinde Marmara'da başlayacak kuvvetli yağış Batı Karadeniz bölgesinide etkileyecek. Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Düzce, Bartın, Zonguldak kuvvetli yağış etkili olacak. Sıcaklık 3-4 derece düşecek. İstanbul 23 C.

BU İLLERE KUVVETLİ SAĞANAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Giresun, Kars, Ardahan çevreleri ile Kütahya ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor.

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