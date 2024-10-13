Baba, eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

GAZİANTEP'TE önceki gün korkunç bir aile katliamı yaşandı. Şahinbey ilçesinde mahallede berberlik yapan 4 çocuk babası Ahmet Demir, eşi Emine ile evde bilinmeyen nedenden ötürü tartışmaya başladı. Tansiyon giderek arttı. Gözü dönen cani koca Ahmet Demir, önce eşi Emine'yi ardından çocukları Medine (8), Yusuf Eymen (4) ve Azra'ya (2) ateş açtı. Kanlar içinde kalan eşi ve çocukları yere yığıldı. Daha sonra Ahmet Demir, aynı silahla ihtihar etti. Silah sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Ahmet Demir ve talihsiz Emine, Medine, Yusuf Eymen ve Azra'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

'BİPOLAR RAHATSIZIYMIŞ'

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İncelemede Ahmet Demir'in bipolar rahatsızlığı, psikolojik sorunları olduğu, yakınları tarafından beyan edilmiştir. 7 adet hastane kaydı tespit edilmiştir. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam etmektedir" denildi.