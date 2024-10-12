Hamak ipi boynuna dolanan Ekin Karaaslan hayatını kaybetti

Akılalmaz olay Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşandı. Çevre illerde çocuk güvenliği konusunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Hamak gibi masum görünen eşyaların bile tehlikeli olabileceğini gösterdi. 4. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Ekin Karaaslan, evde kendi odasında hamakta yoga yaptı. Ancak boynuna dolanan hamak ipi minik Ekin'i nefessiz bıraktı. Daha sonra küçük kızın kardeşi odaya girince ablasını hareketsiz şekilde gördü. Hemen anne ve babasına haber verdi. Derince Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü olan baba Lokman Karaaslan, kızının boynuna dolanan hamak ipini hemen çıkarttı. Kızına suni teneffüs yaptı. Ancak yeterli olmayınca hemen sağlık ekibine haber verdi.

DERİN ÜZÜNTÜ YARATTI

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Ekin'e ilk müdahaleyi yaparak, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Yoğun bakım ünitesine alınan küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen ne yazik ki kurtarılamadı. Küçük çocuğun acı kaybı ailesi ve yakın çevresi üzerinde derin bir üzüntü yarattı. Yaşanan bu trajedi, özellikle sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda, Ekin'in vefatı nedeniyle duyulan üzüntüyü dile getirdi.