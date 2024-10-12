Derste kahreden ölüm! Kalp krizi geçirdi

Çanakkale'de, beden eğitimi dersinde kalp krizi geçiren lise öğrencisi, 15 yaşındaki Yağız Efe Doğan, Öğretmenlerinin bilgi vermesi üzerine okula gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Yağız Efe Doğan, kurtarılamadı.

BASKETBOL OYNUYORDU

Çanakkale Belediyespor basketbol takımı altyapı sporcusu da olan Yağız Efe Doğan için Mecidiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, Doğan'ın öğretmen olan anne ve babası taziyeleri kabul etti. Cenazeye Çanakkale Valisi Ömer Toraman, CHP Çanakkale Milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta da katıldı.