Besim Tibuk ve Serap Tibuk’un 750 milyon liralık boşanma davası!

Oteller ve kumarhaneler kralı Besim Tibuk ile eski eşi Serap Tibuk boşandı ama tazminat davasında taraflar yeniden birbirine girdi. Besim Tibuk'un eşine 850 milyon TL tazminat ile aylık 500 bin lira yoksulluk nafakası ödemesine hükmedildi. Ancak ünlü patron itiraz etti. Tazminat 50 milyon TL, nafaka ise 350 bin TL'ye indirilince Serap Tibuk, karara tepki gösterdi. Yargıtay'a itiraz etti. Ünlü patrondan ise karşı hamle geldi. Besim Tibuk, tazminat vermek istemediğine dair bir dilekçeyle Yargıtay'a gitti.

MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Bu arada Serap Tibuk'un avukatı daha önce Besim Tibuk'u sert bir şekilde eleştirmişti: Bu kararla kamuoyunun 'zengin iş insanı' olarak tanıdığı Tibuk'un 36 yıllık eşine ve iki çocuğunun annesine hiçbir şey vermek istemediği tescillenmiştir. Müvekkilimin haklarının korunması için her türlü hukuksal mücadele devam edecek.

5 MİLYAR DOLARLIK SERVET

Besim Tibuk, 1945'te Rize'de hayata gözlerini açtı. 1968'de Ankara Üniversitesi'nden mezun olup turizm dünyasına adım attı. 1974 senesinde Net Turizm'i kurdu. Ve yaklaşık 5 milyar dolarlık bir servete ulaştı. Bu arada Tibuk, Kıbrıs'taki Merit Otelleri'nin de sahibi.

KARAR 2 ARALIK'TA VERİLECEK

Serap Tibuk, 36 yıl evli kaldığı eşinin kendisine hiçbir şey vermek istemediğini söyledi. Yargıtay'a gitti. Karar 2 Aralık'ta açıklanacak.