Münevver Karabulut’un annesi yıllar sonra sessizliğini bozdu

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı. DNA testi için kemiklerinden örnek alındı. Ailesiyle uyumlu çıktı. Anne Tülay Garipoğlu "Bu tartışma son bulsun. Bana değilse bari Münevver'in annesine acıyın" deyince anne Nagihan Karabulut sert çıktı: Oğlu kızımı testereyle keserken bana acıdı mı? Her yıl 3 Mart'ta testereli paylaşımlar yaparken bana acıdı mı? 15 yıldır ne başsağlığı ne rahmet dilediler. Kimse bana o caninin öldüğünü iddia etmesin. Ben inanmıyorum. Hakkımı helal etmiyorum. MUSTAFA SAİT ÖZKAN

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