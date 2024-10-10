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Münevver Karabulut'un annesi yıllar sonra sessizliğini bozdu

Münevver Karabulut’un annesi Nagihan Karabulut, Cem Garipoğlu’nun annesine sert tepki gösterdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Ekim 2024
Münevver Karabulut’un annesi yıllar sonra sessizliğini bozdu

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Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı. DNA testi için kemiklerinden örnek alındı. Ailesiyle uyumlu çıktı. Anne Tülay Garipoğlu "Bu tartışma son bulsun. Bana değilse bari Münevver'in annesine acıyın" deyince anne Nagihan Karabulut sert çıktı: Oğlu kızımı testereyle keserken bana acıdı mı? Her yıl 3 Mart'ta testereli paylaşımlar yaparken bana acıdı mı? 15 yıldır ne başsağlığı ne rahmet dilediler. Kimse bana o caninin öldüğünü iddia etmesin. Ben inanmıyorum. Hakkımı helal etmiyorum. MUSTAFA SAİT ÖZKAN

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