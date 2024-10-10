SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Yusuf Akkaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Köfteci Yusuf'un sahibi kim? Yusuf Akkaş'ın serveti ne?

Son dönemlerde Köfteci Yusuf'un gündem olmasıyla birlikte sahibi hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Arama motorlarında, "Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularının cevabı merak ediliyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 08:21 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 08:21
Yusuf Akkaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Köfteci Yusuf’un sahibi kim? Yusuf Akkaş’ın serveti ne?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Vatandaşların merakla araştırdığı isimlerden biri Köfteci Yusuf'un sahibi oldu. İşte Yusuf Akkaş'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

(Kaynak: Instagram)(Kaynak: Instagram)

KÖFTECİ YUSUF'UN SAHİBİ KİMDİR?

Köfteci Yusuf'un sahibi "Yusuf Akkaş" 'tır.

Yusuf Akkaş (Instagram)Yusuf Akkaş (Instagram)

YUSUF AKKAŞ KİMDİR?

'Köfteci Yusuf' olarak bilinen Yusuf Akkaş, Bursa'nın Kızılhisar Köyü'nde doğdu. Kızılhisar Köyü'nde köy kıraathanesinde ticaret hayatına başladı. İlk dükkanını 1996 yılında İznik'te açtı.

(Kaynak: Instagram)(Kaynak: Instagram)

Köfteci Yusuf'un internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre Yusuf Akkaş yüzde 100'lük pay oranıyla (30 milyon TL) işletmenin sahibi olarak biliniyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye Lübnan’dan sivillerin tahliyesine başladı: Gemiler Mersin’e hareket etti! Beyrut’ta Mehmetçik fırtınası
Başkan Erdoğan Balkanlara gidiyor: Arnavutluk ve Sırbistan’ı ziyaret edecek
Sözün bittiği yer! İkbal Uzuner’in katledildiği surlarda fotoğraf paylaşıp şarkı mırıldandı! Komşu olay gününü anlattı: Bağırtılar duydum
ÖZEL | Fenerbahçe’de ayrılık! Menajerine bildirdi
ABD’de Milton Kasırgası alarmı! Olağanüstü hal ilan edildi! Çok sayıda ölü var
CHP’de neler oluyor? Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu anlaştı mı? Özgür Özel kimi hedef aldı?
Gabar’da yeni rekor! Türkiye’nin günlük petrol üretiminin yarısını karşılıyor
Çalışma izni değerlendirme kriteri güncellendi! O şirketler için şartlar değişti! İşte 10 soru 10 yanıt
Emeklilik için hesaplar değişiyor | Borçlanma- ihya planlayanlar- isteğe bağlı sigorta ödeyenler dikkat
Fenerbahçe Medina’nın alternatifini buldu!
İsrail’in klavye soytarısı Katz yine Başkan Erdoğan’ı hedef aldı! Dışişleri Bakanlığı ve AK Parti’den sert tepki
Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçırmıştı! Hakim karşına çıkan Eylem Tok hakkında karar verildi
Kayıp Rojin’in son görüntüleri ortaya çıktı! Ayağında sarı terlik elinde telefonla sırra kadem bastı
Surdaki vahşet ve siyahın ’şeytani’ tonu! Birçok kişinin atladığı kara detay ve satanistlerin ’Semih Çelik’ itirafı... Tanınan bir isimdi
İrfan Can Kahveci için flaş sözler! Fenerbahçe’de kalacak mı?
SON DAKİKA