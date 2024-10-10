İzmir’de kadavra bağışı ile iki hayat kurtarıldı

İzmir'de Yüzbaşı Tansu Hatipoğlu (41) ile öğretmen Tuğçe Saygı (50), böbrek yetmezliği tanısıyla yıllardır diyalize bağımlı yaşadı. İkisi de aynı kadavranın bağışlanan böbreklerini paylaştı. Hayata tutunmayı başardı. Diyalize girmenin zorlu bir süreç olduğunu belirten Hatipoğlu, "Kadavradan böbrek nakli ülkemizde gerçekten kan bağışı gibi olmalı. Özellikle kan bağışı nasıl Kızılay tarafından teşvik ediliyorsa, bence kadavradan nakiller teşvik edilmeli" dedi.

Saygı, "Zorlu ve biraz üzücü bir süreçti. Ama umudumu kaybetmedim" dedi.