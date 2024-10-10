Hastane yolunu unutturan şifalı karışım: Özellikle bu kürle karıştırıldığında...

(Takvim Foto Arşiv)
Bu bileşiğe dikkat
Osman Müftüoğlu zeytin ve zeytinyağında bulunan oleuropeinin önemine dikkat çekiyor. Bu fenolik bileşik zeytin ağacının doğal savunma mekanizmasının bir parçası olarak öne çıkıyor ve yaşlı zeytin ağaçlarından elde edilen sızma zeytinyağlarının daha değerli olmasını sağlıyor.
(Takvim Foto Arşiv)
Osteoporoz ile etkin mücadele
Bilimsel araştırmalar düzenli sızma zeytinyağı tüketiminin osteoblast oluşumunu artırarak kemik kaybını azaltabileceğini gösteriyor. Günde sadece iki yemek kaşığı sızma zeytinyağı tüketimi kemik sağlığını korumaya yardımcı olabilir.
Sonuç olarak zeytinyağı sağlık açısından sayısız fayda sunan doğal bir besin. Uzmanların önerilerini dikkate alarak günlük beslenmenizde zeytinyağına yer vermek sağlığınızı koruma yolunda önemli bir adım olabilir.