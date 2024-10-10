SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Hastane yolunu unutturan şifalı karışım: Özellikle bu kürle karıştırıldığında...

Alternatif tıp çoğu hastalığa doğal yollardan şifa sağlıyor. Vücutta oluşan çeşitli yaralar ise bu karışımla kısa sürede iyileşme gösteriyor. Peki hastane yolunu unutturan bu karışım ne? Hangi kürle karıştırıldığında ekstra fayda sağlıyor? İşte habere ilşkin detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 09:40 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 09:40
Hastane yolunu unutturan şifalı karışım: Özellikle bu kürle karıştırıldığında...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Zeytinyağı sağlıklı beslenmenin vazgeçilmez bir parçası olarak öne çıkıyor. Canan Karatay, Osman Müftüoğlu ve İbrahim Saraçoğlu gibi önde gelen uzmanlar zeytinyağı tüketimini sürekli olarak öneriyorlar. Özellikle zeytinin yenmesi, çekirdeklerinin yutulması ve zeytinyağına ekmek bandırılması gerektiğinin altını çiziyorlar.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kötü kolesterolü düşürüyor

Zeytinyağının faydaları arasında kötü kolesterolü düşürmesi, sindirim sistemini iyileştirmesi ve kanser riskini azaltması yer alıyor. Ayrıca hücre duvarlarını güçlendirip karaciğeri temizleme özelliği de dikkat çekiyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Özellikle bu kür ile beraber tüketilmeli

Zeytinyağının kahvaltıda karabiber, kırmızı pul biber, kekik ve zerdeçalla karıştırılıp limon sıkılarak tüketilmesi öneriliyor. Bu karışım vücudu onararak hastalıkları uzak tutmaya yardımcı oluyor. Uzmanlar bu tür bir kürün düzenli tüketiminin sağlık üzerinde önemli etkiler yarattığını vurguluyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bu bileşiğe dikkat

Osman Müftüoğlu zeytin ve zeytinyağında bulunan oleuropeinin önemine dikkat çekiyor. Bu fenolik bileşik zeytin ağacının doğal savunma mekanizmasının bir parçası olarak öne çıkıyor ve yaşlı zeytin ağaçlarından elde edilen sızma zeytinyağlarının daha değerli olmasını sağlıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Osteoporoz ile etkin mücadele

Bilimsel araştırmalar düzenli sızma zeytinyağı tüketiminin osteoblast oluşumunu artırarak kemik kaybını azaltabileceğini gösteriyor. Günde sadece iki yemek kaşığı sızma zeytinyağı tüketimi kemik sağlığını korumaya yardımcı olabilir.

Sonuç olarak zeytinyağı sağlık açısından sayısız fayda sunan doğal bir besin. Uzmanların önerilerini dikkate alarak günlük beslenmenizde zeytinyağına yer vermek sağlığınızı koruma yolunda önemli bir adım olabilir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye Lübnan’dan sivillerin tahliyesine başladı: Gemiler Mersin’e hareket etti! Beyrut’ta Mehmetçik fırtınası
Başkan Erdoğan Balkanlara gidiyor: Arnavutluk ve Sırbistan’ı ziyaret edecek
Sözün bittiği yer! İkbal Uzuner’in katledildiği surlarda fotoğraf paylaşıp şarkı mırıldandı! Komşu olay gününü anlattı: Bağırtılar duydum
ÖZEL | Fenerbahçe’de ayrılık! Menajerine bildirdi
ABD’de Milton Kasırgası alarmı! Olağanüstü hal ilan edildi! Çok sayıda ölü var
CHP’de neler oluyor? Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu anlaştı mı? Özgür Özel kimi hedef aldı?
Gabar’da yeni rekor! Türkiye’nin günlük petrol üretiminin yarısını karşılıyor
Çalışma izni değerlendirme kriteri güncellendi! O şirketler için şartlar değişti! İşte 10 soru 10 yanıt
Emeklilik için hesaplar değişiyor | Borçlanma- ihya planlayanlar- isteğe bağlı sigorta ödeyenler dikkat
Fenerbahçe Medina’nın alternatifini buldu!
İsrail’in klavye soytarısı Katz yine Başkan Erdoğan’ı hedef aldı! Dışişleri Bakanlığı ve AK Parti’den sert tepki
Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçırmıştı! Hakim karşına çıkan Eylem Tok hakkında karar verildi
Kayıp Rojin’in son görüntüleri ortaya çıktı! Ayağında sarı terlik elinde telefonla sırra kadem bastı
Surdaki vahşet ve siyahın ’şeytani’ tonu! Birçok kişinin atladığı kara detay ve satanistlerin ’Semih Çelik’ itirafı... Tanınan bir isimdi
İrfan Can Kahveci için flaş sözler! Fenerbahçe’de kalacak mı?
SON DAKİKA