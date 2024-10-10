Hastane yolunu unutturan şifalı karışım: Özellikle bu kürle karıştırıldığında...

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Zeytinyağı sağlıklı beslenmenin vazgeçilmez bir parçası olarak öne çıkıyor. Canan Karatay, Osman Müftüoğlu ve İbrahim Saraçoğlu gibi önde gelen uzmanlar zeytinyağı tüketimini sürekli olarak öneriyorlar. Özellikle zeytinin yenmesi, çekirdeklerinin yutulması ve zeytinyağına ekmek bandırılması gerektiğinin altını çiziyorlar.

(Takvim Foto Arşiv) Kötü kolesterolü düşürüyor Zeytinyağının faydaları arasında kötü kolesterolü düşürmesi, sindirim sistemini iyileştirmesi ve kanser riskini azaltması yer alıyor. Ayrıca hücre duvarlarını güçlendirip karaciğeri temizleme özelliği de dikkat çekiyor.